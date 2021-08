Bundesliga-Vorschau zum VfB Stuttgart: Nach Transfers von Kobel und Gonzalez kommt das verflixte zweite Jahr

Das war souverän: Als Aufsteiger in die Bundesliga hielt der VfB Stuttgart als Neunter locker die Klasse. Das zweite Jahr gilt aber bekanntlich als das schwerere – zumal der VfB an Qualität verloren hat. Stammtorwart Gregor Kobel wurde für 15 Millionen Euro an Borussia Dortmund verkauft, Nicolas Gonzalez wechselte für 23 Millionen in die Serie A zum AC Florenz. Der Flügelspieler kam wegen diverser Verletzungen nur auf 15 Einsätze, erzielte dabei aber sechs Tore und gab zwei Vorlagen.

