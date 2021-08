Bundesliga-Vorschau zum VfL Bochum: Als Aufsteiger auch ohne Topscorer Zulj eklig zum Klassenerhalt

Nach über einem Jahrzehnt endlich wieder in der Bundesliga: Der VfL Bochum kickte zuletzt in der Saison 2009/2010 in der Beletage des deutschen Fußballs. Nach elf Jahren in der Zweitklassigkeit kehrt das Team von Trainer Thomas Reis jetzt zurück. Die Euphorie rund um das Ruhrstadion ist riesig. Schon bis Mitte Juli wurden 14 000 Dauerkarten an die Fans verkauft. Damit wurde der Rekord aus der Saison 1997/1998 gebrochen, der bei knapp 12 000 Saisontickets lag.

