Bundesliga-Vorschau zum VfL Wolfsburg: Neue Philosophie unter Trainer Oliver Glasner

Man könnte meinen, der VfL Wolfsburg macht da weiter, wo er in der vergangenen Saison aufgehört hat. Dabei war das eigentlich illusorisch, ging die letzte Partie der Spielzeit 2018/2019 gegen Augsburg doch sage und schreibe 8:1 für die Niedersachsen aus. Nun gab es vor dem Pflichtspielauftakt am Montag (18.30 Uhr) im DFB-Pokal in Halle jüngst allerdings einen Härtetest gegen den OGC Nizza – und der endete tatsächlich auch mit 8:1.

Der VfL Wolfsburg scheint also bereit zu sein. Beziehungsweise: Die Spieler verstehen es offenbar schon, die Spielidee des neuen Trainers Oliver Glasner nach wenigen Wochen umzusetzen.

Die wichtigsten Trainingslager-Erkenntnisse beim VfL Wolfsburg 1 - Fitness für den Kopf ist wichtig! In den acht Trainingstagen (am Samstag stand nur das Testspiel gegen Union Berlin an) in Schladming hatten Glasner und Co. keine Übung wiederholt. Die mitgereisten Fans staunten nicht schlecht – sie sahen einen Schubkarren-Slalomlauf, Schick-Schnack-Schnuck und Ampel-Pads, die ausgetreten werden mussten. Es klappte nicht alles, nicht jeder Profi blieb in der Karre, eine Übung mit Rollbrettern musste sogar abgebrochen werden. Aber alle Einheiten zielten auch auf Fitness im Kopf, auf schnelles Denken – damit die Spieler im Wettkampf schnell gute Lösungen finden können. ©

Das ist umso bemerkenswerter, weil der Österreicher doch ein paar ganz andere Dinge von der Mannschaft fordert, als es noch Vorgänger Bruno Labbadia in der vergangenen Saison erfolgreich getan hatte. Mit ihm qualifizierte sich der VfL als Sechster für die Europa League, eine gemeinsame sportliche Zukunft scheiterte allerdings auf zwischenmenschlicher Ebene aufgrund von Differenzen mit Manager Jörg Schmadtke.

Schmadtke wiederum hatte genauso wie Sportdirektor Marcel Schäfer seinen Anteil an der Rehabilitation des Klubs nach zwei Relegationsteilnahmen in Folge – beide sind seit einem Jahr im Amt. Auf dem Transfermarkt bewiesen sie seither ein äußerst glückliches Händchen. Wout Weghorst erzielte in seiner Debütsaison 18 Pflichtspieltore, Jérôme Roussillon spielte sich in den Fokus des FC Barcelona und Daniel Ginczek wird immer mal wieder mit der Nationalmannschaft in Verbindung gebracht – wenn er doch nur nicht so verletzungsanfällig wäre. Auch aktuell fällt er nach einer Rücken-OP lange aus, womöglich die gesamte Hinrunde.

Nmecha, Schlager und Co.: Schmadtke hat für hochkarätige Verstärkung gesorgt

Neue Philosophie: Umschaltfußball statt Ballbesitz

Gerade Victor, den Glasner von seinem Ex-Klub mitgebracht hatte, steht für die neue Philosophie, die der Trainer vertritt: „Aktiv, aggressiv und mutig“ sein. Umschaltfußball statt Labbadias Ballbesitzfußball. Den lässt der Österreicher im Übrigen in einer Dreierkette spielen, mit Kapitän Josuha Guilavogui, in der Vorsaison noch Sechser, als zentralem Element. Vorbild ist laut Glasner Leonardo Bonucci von Juventus Turin, der durch diesen Positionswechsel persönlich in die Weltklasse vorstieß.

Guilavogui ist in den Planungen des neuen Trainers freilich gesetzt. Auf anderen Positionen machen es die Profis Glasner hingegen nicht unbedingt leicht. Kein Wunder, bei Siegen in Höhe von 8:1.

