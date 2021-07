Bundesliga-Vorschau zum VfL Wolfsburg: Neustart unter Mark van Bommel – mit "anderen Ideen"

Wout Weghorst wird in der nächsten Woche 29 Jahre alt. Das ist nicht unwichtig, denn mit knapp 30 bekommt man als Profifußballer keine mildernden Umstände mehr, wenn es um die Wirkung öffentlicher Aussagen geht. Meister will er werden, sagte der niederländische Torjäger . Und fügte im Trainingslager des VfL Wolfsburg im österreichischen Bad Waltersdorf hinzu: „Das meine ich ernst.“ Aha.

Vierter wurde der VfL in der vergangenen Saison, und weil Leistungssportler darauf gedrillt sind, stets Verbesserungen anzustreben, ist die Sache mit dem Saisonziel eine mathematische: Es gibt nur drei bessere Tabellenplätze in der Bundesliga, und einer davon ist der, den Weghorst anstrebt . Machbar? Das Team aus der vergangenen Saison hat keinen Stammspieler verloren, bisher aber hat der VfL auch keinen Neuen geholt, der Stammplatzansprüche anmelden kann. U21-Nationalstürmer Lukas Nmecha, der nach einer Leihe vor zwei Jahren erneut nach Wolfsburg wechselte , ist das allerdings auf Sicht ebenso zuzutrauen wie dem aus Köln geholten Innenverteidiger Sebastiaan Bornauw . Die Frage, die sich für die Mannschaft stellt: Wie kommen wir mit der Spielidee unseres neuen Trainers klar?

„Ich habe andere Ideen als Oliver Glasner“, sagt dessen Nachfolger auf der Bank, Mark van Bommel . Der Niederländer löste den Österreicher ab, der trotz einer erfolgreichen Saison Abschied nahm, weil er sich in Frankfurt ein angenehmeres Arbeiten erhofft. Wie van Bommels Idee aussieht, darüber redet der ehemalige „Aggressive Leader“ des FC Bayern nicht so gern, sagte nach dem Testspiel-1:2 gegen Monaco : „Man hat eine Mannschaft gesehen, die mit einer Idee spielt.“ Was sichtbar wurde: Während Glasners VfL vor allem dann stark war, wenn er nach frühen Balleroberungen schnell umschalten konnte, soll van Bommels VfL zusätzlich auch aus langen Ballbesitzphasen heraus Gefährlichkeit entwickeln – und zwischen beiden Spielanlagen bei Bedarf schnell wechseln können.

Das wird wichtig sein, denn im Wechselspiel zwischen Champions League und Liga werden unterschiedliche Aufgabenstellungen warten. Die Führung widerstand dabei der Versuchung, den Kader mit Stars aufzufüllen. „Wir werden keinen teuren Apparat aufblasen, weil wir einmal in der Champions League sind“, sagte Geschäftsführer Jörg Schmadtke. „Sonst würden wir uns schnell in die Bredouille bringen, dass wir das jedes Jahr erreichen müssen – nur, um unseren Kader bezahlen zu können.“

Und so setzen Schmadtke und Sportdirektor Marcel Schäfer weiter auf ihr Konzept. Junge Spieler sollen sich in Wolfsburg sportlich entwickeln und dank ihrer Marktwertsteigerung den VfL auch ohne VW-Unterstützung wirtschaftlich stark halten. Bestes Beispiel im aktuellen Kader: Für Maxence Lacroix, der 2020 für 5 Millionen Euro aus der 2. Liga Frankreichs kam, forderte der VfL von den extrem interessierten Rasenballern aus Leipzig durchaus marktgerechte 30 Millionen Euro, die RB nicht zahlen wollte.

Van Bommels Kader muss sich allerdings noch finden. Zuletzt gingen vier Testspiele in Folge verloren. Die sechs Wolfsburger EM-Fahrer stiegen spät in die Vorbereitung ein. Den vierten Platz zu bestätigen, so Sportdirektor Schäfer, „ist alles andere als leicht. Unsere Zielsetzung bleibt die Teilnahme am internationalen Geschäft“.