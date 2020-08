Bundesliga-Vorschau zu Hertha BSC: Labbadia sorgt für Ordnung und hat Europapokal im Visier

Das soll sich in der neuen Saison ändern, der Hauptstadtverein visiert die Europapokalplätze an. Mit den 374 Millionen Euro, die Windhorst mit seiner Holding Tennor bis Oktober in die Hertha BSC GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien gepumpt haben wird , erscheint das nicht so unrealistisch. Zumal zumindest das Ende der abgelaufenen Saison noch versöhnlich stimmte. Das hing vor allem mit Trainer Bruno Labbadia zusammen, der Ruhe in den Verein brachte, nachdem die Berliner zuvor für zahlreiche negative Schlagzeilen gesorgt hatten – Stichwort Klinsmann-Abgang, Stichwort Kalou-Video .

Berliner Kaderplanungen noch nicht abgeschlossen

Vor dem Franzosen gehört Offensivfreigeist Matheus Cunha zur neuen Achse der Berliner, der zwar schon im Winter von RB Leipzig kam, aber bislang eher auf den Außenpositionen spielte. Künftig soll der Brasilianer zentraler spielen und als bester Fußballer der Berliner das Spiel prägen.

Trotz des guten Kaders sind die Berliner weiter auf der Suche nach Verstärkung, 50 Millionen Euro stehen zur Verfügung. „Es ist ein wahnsinnig komplizierter Transfersommer. Die Corona-Auswirkungen spüren alle. Ich erwarte, dass es hintenraus eine Menge Entwicklungen geben wird“, meinte Manager Michael Preetz.

Welche Fähigkeiten sein Team hat, können die Fans am Sonnabend (15 und 17 Uhr) in einem Doppeltest gegen PSV Eindhoven (die zweite Partie überträgt Sport1) begutachten. Bei den Niederländern steht Roger Schmidt an der Linie, der Ex-Leverkusen-Coach soll auch ein Kandidat bei Hertha gewesen sein. Doch mit der Wahl von Labbadia ist man in Berlin sehr zufrieden – und er mit der Vorbereitung, in der die Hertha auf ein Trainingslager verzichtete. Dafür wurden in der Sommerpause für alle Spieler Betten im Trainingszentrum aufgestellt, in denen sie sich zwischen den Einheiten erholen konnten.