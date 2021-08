Bundesliga-Vorschau zu Mainz 05: Mit Bock und Bo Svensson zum Klassenerhalt

Mainz 05 und Trainer Bo Svensson – das passt. „Bo hat Bock und macht den Eindruck, als fängt es ihm jetzt erst so richtig an, Spaß zu machen“, sagte Startrainer Jürgen Klopp , der von 2001 bis 2008 Coach der Mainzer war, über die Konstellation bei seinem Ex-Klub.

Die Rheinhessen waren das Team der Rückrunde in der Bundesliga. Auch dank eines starken Trios neben dem Platz. Die Zusammenarbeit zwischen Sportvorstand Christian Heidel, Sportdirektor Martin Schmidt und dem dänischen Coach bildete die Grundlage für die kaum noch erhoffte Rettung. „Meines Wissens ist es noch nie gelungen, den Abstieg nach einer Hinrunde mit nur sieben Punkten abzuwenden“, sagte Heidel. „Das wird man nie vergessen. Der Name Mainz 05 wird immer genannt werden, wenn eine Krise bei einem Klub eintritt.“

Dank Zäsur: Mainz findet zurück zu Tugenden und gewinnt Liebe der Fans zurück

Ein paar Wochen konnte Svensson durchatmen. Ende Juni startete das Team dann vor 500 Zuschauern in die Vorbereitung. Ein gutes Zeichen für den Klub: In den vergangenen Jahren hatten die 05er immer wieder mit mäßigem Zuschauerinteresse zu kämpfen. „Die Leute haben wieder zu Mainz 05 gefunden“ , stellte Heidel fest.

Michael Rummenigge lobt: Svensson macht "Weltklasse-Job"

Doch nicht nur auf der Abgabeseite tat sich in Mainz etwas. Den Schweizer EM-Teilnehmer Silvan Widmer (FC Basel), U21-Europameister und Olympia-Teilnehmer Anton Stach (Greuther Fürth) Anderson Lucoqui (Arminia Bielefeld) und Jae-sung Lee (Holstein Kiel) lotsten Heidel und Co. an den Bruchweg. Die Mannschaft der 05er, betonte Klopp, „sieht aus, als hätte sie Bock“. Und eine ganze Saison mit einer Bilanz wie zuletzt in der Rückrunde könnte am Ende sogar einen europäischen Platz bedeuten.