Bundesliga-Vorschau zu Mainz 05: Sorgen macht vor allem der Angriff

Es könnte so entspannt sein in Mainz, weil vor der Saison neue Leistungsträger wie Topstürmer Jean-Philippe Mateta (14 Bundesliga-Tore), der mit Vorbereiter Jean-Paul Boëtius (acht Assists) ein gefährliches Duo gebildet hatte, gehalten werden konnten. Und aus den Reihen der absoluten Leistungsträger dieses Mal nur Jean-Philippe Gbamin ging (für 25 Millionen Euro zum FC Everton) .

Mainz-Topstürmer Mateta muss unters Messer

Ganz so entspannt ist es aber doch nicht in Mainz. Weil eben Torjäger Mateta in der Vorbereitung am Meniskus operiert werden musste und drei Monate ausfällt. Und da der aus Augsburg ablösefrei geholte südkoreanische Angreifer Dong-Won Ji nach einer Knieoperation wohl erst zur Rückrunde zur Verfügung steht, haben die 05er ein Sturmproblem. Ein kurzfristiger Ersatz war zuletzt nicht in Sicht. Auch nach einem Innenverteidiger suchen Schwarz und Sportvorstand Rouven Schröder noch. „Die Neuen müssen absolut passen“, sagte Schwarz. Er sieht eine „Herausforderung an uns als Gruppe“, um die Ausfälle im Sturm zu ersetzen.