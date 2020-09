Bundesliga-Vorschau zum FC Augsburg: Caliguiri, Gikiewicz und Co. - viele Neue für den Abstiegskampf

In schwierigen Zeiten ist Kreativität gefragt, die Geschäftsführer Stefan Reuter und Co. insbesondere mit der festen Verpflichtung von Felix Uduokhai unter Beweis stellen konnten. Der Nachwuchsnationalspieler wurde zu Beginn der vergangenen Saison ausgeliehen, ehe Augsburg im Juni die Kaufoption zog. Für den Innenverteidiger musste der Klub tief in die Tasche greifen. Neben der Leihgebühr in Höhe von 1,5 Millionen Euro überwiesen die Augsburger 7 Millionen Euro an den VfL Wolfsburg, um sich die Dienste des 22-Jährigen langfristig zu sichern. Somit gehört Uduokhai zu den teuersten Transfers der Vereinsgeschichte.

Während Augsburg für Caligiuri Neuland ist, kennt mit Michael Gregoritsch ein anderer Spieler den FCA genau. Nach seiner halbjährigen Ausleihe zum FC Schalke 04 ist der Österreicher in die WWK-Arena zurückgekehrt. „Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich wieder hier bin“, erklärte der 26-Jährige.

Max vor dem Abflug nach Eindhoven

Die Weichen für die zehnte Bundesliga-Saison in Folge sind gestellt. Zudem wurde der große Kader ausgedünnt. Das Team von Trainer Heiko Herrlich startet am 12. September gegen den MTV Eintracht Celle in den DFB-Pokal, ehe am 19. September bei Union Berlin der Auftakt in die Bundesliga erfolgt. Die Zielsetzung für die Saison ist klar: Der FC Augsburg braucht so schnell wie möglich Punkte, um sich von den Abstiegsrängen fernzuhalten. Laut Linksverteidiger Philipp Max sei eine Lehre aus der vergangenen Spielzeit, „die Angriffe besser zu steuern und nicht immer Vollgas zu geben“. Problem: Ausgerechnet Max steht vor dem Absprung, will wohl zur PSV Eindhoven wechseln. Ob die Kollegen ähnliche Erkenntnisse gezogen haben?