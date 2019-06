Bundesliga-Profis wählen Kai Havertz zum besten Spieler der Saison - Jerome Boateng stürzt ab

Kai Havertz verhindert einen erneuten Sieg von Marco Reus! Der Mittelfeldspieler von Bayer Leverkuse n wurde in einer Kicker-Umfrage unter 250 Bundesliga-Profis zum Spieler der vergangenen Saison gewählt. Und das mit einem Vorsprung von nur 0,8 Prozent. Hinter Havertz und Vorjahressieger Reus landet BVB-Talent Jadon Sancho, der aber den Titel im Ranking "Aufsteiger der Saison" erhielt.

Deutlicher fiel die Wahl des besten Bundesliga-Torhüters aus. Péter Gulácsi von RB Leipzig belegt in diesem Ranking mit 25,6 Prozent der Stimmen den ersten Platz vor Dortmunds Roman Bürki (11,6 Prozent) sowie Bremens Jiri Pavlenka und Gladbachs Yann Sommer (beide 10,8 Prozent).

Bei den Trainern beeindruckte Frankfurts Adi Hütter die befragten Bundesliga-Profis am meisten. Der Österreicher erhielt in der Abstimmung 40,4 Prozent und schaffte dabei klar den Sprung vor Fortuna-Coach Friedhelm Funkel (16,8 Prozent) und Bremen-Trainer Florian Kohfeldt (12 Prozent) an die Spitze.