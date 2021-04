Bundesliga-Wechsel offiziell vom Tisch: Erik ten Hag verlängert bei Ajax Amsterdam

Der umworbene Trainer-Star Erik ten Hag bleibt Ajax Amsterdam erhalten. Wie der Tabellenführer der holländischen Eredivisie am Freitag offiziell machte, hat der 51-Jährige seinen noch bis 2022 laufenden Vertrag vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2023 verlängert. Ten Hag galt nicht nur bei Premier-League-Vertreter Tottenham Hotspur als möglicher neuer Trainer, sondern wurde in den vergangenen Wochen auch bei mehreren Bundesligisten lose gehandelt - darunter Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt.

Nun jedoch bleibt ten Hag in seiner Heimat. "Ich weiß, was ich hier habe und mit welchen Leuten ich hier arbeite", wurde ten Hag von Ajax zitiert. "Außerdem weiß ich, wie wir mit dieser Mannschaft wieder den nächsten Schritt machen können." Ajax werde im Ausland respektiert, so der Trainer. "Wir bekommen die Anerkennung dafür, aber wir wollen mehr. Wir wollen noch höher hinaus und die Top-Klubs in Europa ärgern."

Immer wieder wurde ten Hag in den vergangenen Jahren auch mit einem Engagement in Deutschland in Verbindung gebracht. Beim FC Bayern war er ebenso Thema wie in Leverkusen oder in Gladbach, wo er kurzzeitig als Favorit auf die Nachfolge von Marco Rose, galt. Diese Position wurde jedoch mit Adi Hütter von Eintracht Frankfurt besetzt, dessen Vakanz ten Hag nun ebenfalls nicht füllen wird.