Trikots am 33. und 34. Spieltag: DFL verzichtet zu Gunsten von Corona-Warn-App auf Ärmel-Logo

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) will die Bundesregierung bei der Einführung der Corona-Warn-App unterstützen und dafür werben. Pünktlich zum Start der Anwendung, der für Mitte Juni geplant ist, wird der Liga-Verband am 33. und 34. Spieltag der Bundesliga und 2. Liga nach SPORTBUZZER-Informationen eine Werbefläche bereitstellen. An Stelle des Logos der jeweiligen Spielklasse soll dann auf den Ärmeln der Spieler aller 36 Klubs auf die App aufmerksam gemacht werden. Auch auf der Schiedsrichter-Tafel wird demnach statt des Bundesliga-Logos ein Hinweis auf die Corona-App zu sehen sein. Die DFL hat sich auf SPORTBUZZER-Anfrage bislang nicht dazu geäußert.

Die Corona-Warn-App ist eine Maßnahme der Bundesregierung, mit der die Ausbreitung des Coronavirus weiter bekämpft werden soll. Bei Bürgern, die die App auf installiert haben, soll sich das Handy über Bluetooth automatisch mit anderen Handys in der Umgebung verbinden. So kann zurückverfolgt werden, mit wem Personen in Kontakt standen, die sich mit dem Virus angesteckt haben. Die Betroffenen werden dann darüber informiert.

