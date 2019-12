VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen: Erstmals seit 24 Jahren nur ein Nord-Duell in der Bundesliga

Die jüngere Vergangenheit war nicht erfreulich für die Bundesligisten aus dem Norden Deutschlands. Erst stieg 2018 als letztes Gründungsmitglied der Liga der Hamburger SV zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte ab, dann traf es 2019 auch Hannover 96, das wie schon 2016 den Gang in die 2. Liga antreten musste. Mit Werder Bremen und dem VfL Wolfsburg treffen damit am Sonntag die letzten beiden verbliebenen Bundesliga-Klubs aus Norddeutschland aufeinander. Zum ersten Mal seit 24 Jahren gibt es nur ein Nord-Duell im deutschen Fußball-Oberhaus.