Bundesliga darf wieder spielen: Das sagen Karl-Heinz Rummenigge und Hans-Joachim Watzke

D ie Freude der Bundesligisten ist groß: Ab Mitte Mai darf die Liga wieder in den Spielbetrieb starten . Das verkündete Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwochnachmittag, nachdem sie mit den 16 Ministerpräsidenten der Bundesländer konferiert hatte. Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, und Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer von Borussia Dortmund, zeigen sich zufrieden mit der Entscheidung.

Watzke froh über Wiederbeginn der Liga

Dennoch seien Geisterspiele natürlich nicht das, was der Fußball will - allerdings aktuell die einzige Möglichkeit. "Vor leeren Rängen spielen zu müssen, ist gerade für einen Verein wie den BVB, der aus der Leidenschaft seiner Fans im Stadion viel Kraft zieht, eine enorme Herausforderung", sagte Watzke laut eines Statements auf der Vereinshomepage. "Die Bundesliga so lange ruhen zu lassen, bis wieder Zuschauer in die Stadien dürfen, wäre für die Vereine wirtschaftlich allerdings nicht durchzuhalten gewesen."