Winter-Trainingslager: Hier bereiten sich der FC Bayern, der BVB & Co. auf die Bundesliga-Rückrunde vor

In der Winterpause haben die Bundesligisten - im Vergleich zur englischen Premier League mit ihrem Boxing Day - nicht nur die Gelegenheit durchzuschnaufen, sondern auch nachzujustieren. Das macht der Großteil aller Klubs während der rund vierwöchigen Auszeit mit einem Traininingslager in wärmeren Gefilden. Der SPORTBUZZER gibt einen Überblick, welche Vereine es wohin zieht, um sich auf die Rückrunde vorzubereiten.

Zwischen sechs und acht Tage verreisen die Bundesligisten, um vor allem im physischen Bereich die Grundlage für die restliche Saison zu schaffen. Die meisten Klubs setzen dabei auf Altbewährtes, beziehen dasselbe Trainingslager wie in den vergangenen Jahren, darunter etwa Borussia Dortmund in der andalusischen Küstenstadt Marbella oder der FC Bayern zum zehnten Mal in Folge in Doha.

Die Winter-Trainingslager der Bundesligisten 2019/20

FC Bayern reist wieder ins kritisierte Katar

Der Rekordmeister sieht sich jedoch immer wieder Kritik ausgesetzt, weil er ins umstrittene Gastgeberland der WM 2022 reist. "Wir stehen mit unseren Partnern in Katar in regelmäßigem Austausch über Entwicklungen in unseren Gesellschaften, die das Thema der Menschenrechte und die Rechte von Arbeitern bzw. Arbeitnehmern einschließt", sagte Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge vor der Abreise im vergangenen Jahr.

Spanien bleibt das beliebteste Ziel der Bundesligisten

Das beliebteste Ziel der Bundesligisten bleibt Spanien, wo sich neben dem BVB auch einige andere Klubs in der Nähe Marbellas einquartiert haben, darunter Fortuna Düsseldorf. Trainer Friedhelm Funkel findet: "Wir sind sehr zufrieden mit den Bedingungen, Marbella ist ein guter Standort für ein Trainingslager." Ebenfalls beliebt: Die Gegend um die Halbinsel La Manga, rund 500 Kilometer nördlich von Marbella. Positiver Nebeneffekt: Da sich die Liga-Konkurrenz zeitgleich in der näheren Umgebung aufhält, gibt es die Gelegenheit für viele Testspiele auf Wettbewerbsniveau.

Zwei Klubs fliegen in die USA

Mit Eintracht Frankfurt und Hertha BSC gibt es zudem zwei Klubs, die im Januar über den großen Teich fliegen, um sich in Florida (USA) für die zweite Saisonhälfte vorzubereiten, Herbstmeister RB Leipzig bleibt - wie schon in der vergangenen Saison - wieder zu Hause. Den 18. Bundesligaspieltag eröffnet dann an einem Freitag, den 17. Januar, der FC Schalke 04 mit einem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach.

