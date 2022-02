Verweis auf Karneval: 1. FC Köln stellt Eilantrag und will 25.000 Fans ins Stadion lassen

Die Kölner hatten in der Vorwoche wie Borussia Dortmund und Arminia Bielefeld einen Antrag gegen die da noch gültige Regel von 750 Zuschauern gestellt, nach der Erhöhung des Landes auf 10.000 zugelassene Besucher hatten die Vereine die Einsprüche aber zurückgezogen. Am Mittwoch erklärte die Stadt Köln, an Karneval sogenannte Brauchtumszonen auszuweisen, in denen geimpfte Narren mit einem zusätzlichen Test oder einer Booster-Impfung feiern dürfen.