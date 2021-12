Neuer Entwurf für Bund-Länder-Treffen: Debatte über Zuschauer-Grenze und Geisterspiele

Der Umgang mit der Zulassung von Zuschauern bei Spielen der Bundesliga und der 2. Bundesliga ist vor dem Bund-Länder-Treffen am Donnerstag offenbar umstritten. Aus einem neuen Entwurf für die Beratungen geht hervor, dass sich die Politik mit zwei potenziellen Szenarien beschäftigt. Variante 1: Es werden bei den Partien maximal 15.000 Fans zugelassen, wobei maximal 30 Prozent der Stadionkapazität genutzt werden darf. Generell gelte in den Arenen neben einer Maskenpflicht 2G oder optional 2G plus. Variante 2: Die Partien werden wieder als Geisterspiele ausgetragen. Die Entscheidungsgrundlage für die Konferenz liegt dem RedaktionsNetzwerk Deutschland, zu dem auch der SPORTBUZZER gehört, vor.

Die Debatte um die Zuschauer in den Stadien hatte aufgrund der Entwicklungen rund um das Coronavirus und die neue Omikron-Variante zuletzt gehörig an Fahrt aufgenommen. Mehrere Spitzenpolitiker verschiedener Parteien hatten sich insbesondere unter dem Eindruck einer vielfach missachteten Maskenpflicht beim Rhein-Derby zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach (4:1) am vergangenen Wochenende, bei dem 50.000 Besucher zugelassen waren, mindestens für eine Beschränkung der Zuschauerzahlen ausgesprochen.