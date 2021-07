Bayern, BVB und Co.: Mit so vielen Zuschauern können die Klubs zum Bundesliga-Start planen

Endlich wieder, dürften die meisten Fans gedacht haben: Am Dienstag hatten die Chefs der Staats- und Senatskanzleien der Länder beschlossen, dass im Profifußball zur neuen Saison wieder vor Zuschauern gespielt werden darf. Bis zu 50 Prozent dürfen die Stadien in Bundesliga und 2. Liga wieder gefüllt werden, maximal aber mit 25.000 Zuschauern. Einzige Ausnahme: Bayern tritt wegen der grassierenden Delta-Variante noch auf die Bremse, erlaubt zunächst nur 35 Prozent, gedeckelt bei 20.000 Zuschauern. In der Bundesliga betrifft das Meister FC Bayern, den FC Augsburg sowie Aufsteiger Greuther Fürth.

