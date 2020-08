Beschlussvorlage der Bundesregierung: Bundesliga muss bis Jahresende wohl ohne Zuschauer auskommen

Nach den Plänen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) darf sich die Bundesliga wohl keine Hoffnungen darauf machen, noch in diesem Jahr vor Zuschauern zu spielen. Am Donnerstagmittag berät sich die Kanzlerin in einer Video-Konferenz mit den Ministerpräsidenten der Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Und zumindest aus einer Beschlussvorlage des Bundes, die der dpa vorliegt, geht vor dem Treffen hervor, dass man Zuschauer bei Sportevents vorerst weiter verbieten will: "Großveranstaltungen wie Volksfeste, größere Sportveranstaltungen mit Zuschauern, größere Konzerte, Festivals oder Dorf-Schützenfeste" sollen demnach bis Ende des Jahres untersagt bleiben.

Bei niedrigen Infektionszahlen: Regionale Ausnahmen offenbar möglich

Dieses Verbot würde neben den Profi-Fußball-Klubs auch die Vereine im Handball, Basketball und Eishockey sowie weitere stark von Zuschauer-Einnahmen abhängige Sportarten empfindlich treffen. Allerdings heißt es laut dpa weiter, dass es in Regionen mit sehr geringen Infektionszahlen Ausnahmen geben könne, wenn sichergestellt sei, dass die Teilnehmer ausschließlich aus dieser Region oder aus umliegenden Regionen mit entsprechenden Entwicklungen kommen.

Die Deutsche Fußball Liga hatte am Mittwoch im Zusammenspiel mit dem Deutschen Fußball-Bund ein überarbeitetes Hygienekonzept vorgestellt und den Vereinen der Bundesliga und 2. Bundesliga zugesendet. Die 36 Klubs der DFL sollen den Leitfaden auf ihrer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 3. September in den Statuten verankern. Darin sind auch personalisierte Tickets für Zuschauer vorgesehen. Ob dies aber in der Umsetzung der von der Bundesregierung nun vorgeschlagenen Richtlinien zu einer Zulassung einer größeren Zahl von Fans in den Stadien führen kann, erscheint fraglich.

Erkennst du dein Bundesliga-Stadion? Erkennst du dein Bundesliga-Stadion? ©

Innenminister Seehofer für Fan-Rückkehr in Teilen