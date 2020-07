Keine Gäste-Fans, keine Stehplätze, kein Alkohol in der Bundesliga: DFL beruft Mitgliederversammlung ein

Ein Stehplatz- und Alkoholverbot bis zum 31. Oktober und keine Gäste-Fans in den Stadien bis zum Jahresende. Dies will die Deutsche Fußball Liga in der 1. und 2. Bundesliga durchsetzen, wenn zur neuen Saison wieder Zuschauer in eingeschränkter Zahl zugelassen werden. Damit soll das Infektionsrisiko in der Corona-Pandemie verringert werden. Entsprechende Anträge des DFL-Präsidiums stehen bei der virtuellen Außerordentlichen Mitgliederversammlung der 36 Profi-Klubs am kommenden Dienstag (4. August) zur Abstimmung. Aus der Fan-Szene ist mit Kritik zu rechnen.