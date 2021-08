Noch mehr Bundesliga-Zuschauer in den Stadien: Rund 155.000 Fans am zweiten Spieltag

Die Bundesliga-Saison 2021/22 dürfte als die Spielzeit in die Geschichte eingehen, in der die Fans in die Stadien zurückgekehrt sind. Die Länderchefs haben sich mit der Bundeskanzlerin zunächst auf eine Auslastung bis zu 50 Prozent ausgesprochen. Maximal dürfen allerdings höchstens 25.000 Plätze besetzt werden. Zum Bundesliga-Auftakt bedeutete das: Rund 150.000 Menschen konnten wieder Live-Fußball vor Ort erleben und ihre Mannschaften unterstützen. Am zweiten Spieltag wird diese Zahl noch einmal geknackt. Zugelassen sind an diesem Wochenende sogar noch einmal 5.000 Fans mehr – also rund 155.000 Zuschauer insgesamt.

Anzeige