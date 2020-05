2. Liga kompakt: Stuttgart verliert in Wiesbaden - Bielefeld und HSV nur Unentschieden

Arminia Bielefeld - VfL Osnabrück 1:1 (1:0)

Kaum eine Mannschaft in Deutschland dürfte glücklicher gewesen sein, dass der Ball wieder rollt als Arminia Bielefeld, drohte doch der seit dem Abstieg 2009 ersehnte Aufstieg in die Bundesliga durch die Corona-Krise in Gefahr zu geraten. Zum Neustart stolperte der Zweitliga-Tabellenführer nun aber gegen Aufsteiger Osnabrück und kassierte in der Nachspielzeit den Ausgleich zum 1:1-Unentschieden. Lange hatte das Team von Uwe Neuhaus eigentlich auf einen souveränen Heimsieg hingearbeitet. Top-Stürmer Klos traf in der 17. Minute per Foul-Elfmeter zur Führung, die die Bielefelder lange hielten. Doch als sich die Bielefelder wohl schon in der Dusche wähnten, schlugen die Gäste noch zu: Eine Flanke parierte Ortega nur an den Pfosten, Alvarez schaltete am schnellsten und bescherte seinem Team noch den Ausgleich. Bielefeld grüßt trotzdem weiterhin souverän mit 52 Punkten von der Tabellenspitze.

Wehen Wiesbaden - VfB Stuttgart 2:1 (0:0)

Als Top-Verfolger war der VfB Stuttgart in die Corona-Zwangspause gegangen. Doch der Re-Start ist dem Team von Trainer Pellegrino Matarazzo missglückt. Gegen Aufsteiger und Kellerkind Wehen Wiesbaden ließ der VfB nach der Niederlage im Hinspiel auch im Rückspiel Punkte. In der hessischen Landeshauptstadt verlor Stuttgart nur 2:1 (0:0). Zwar kam der VfB gut in die Partie und spielte in der ersten Hälfte dominant. Doch vor dem Tor stellte sich die Matarazzo-Elf zu harmlos an. Stattdessen war es der Gastgeber, der der Partie kurz nach Wiederbeginn den ersten Treffer bescherte: Aigner legte nach einem Konter per Kopf auf Schäffler ab, der nur noch einschieben musste. Der VfB versuchte alles - schöpfte unter anderem alle fünf Wechsel aus - doch vor dem Tor haperte es. Erst in der 84. Minute konnte Gonzalez ausgleichen. Doch in der Nachspielzeit ging Wiesbaden mit dem Schlusspfiff nach Videobeweis per Handelfmeter von Tietz erneut in Führung. Der VfB steht damit punktgleich mit dem HSV (45 Punkte) aber mit dem schlechteren Torverhältnis vorerst nur noch auf Platz drei.

Greuther Fürth - Hamburger SV 2:2 (1:1)

Mit großen Ambitionen wollte der HSV aus der Corona-Pause kommen. Trainer Dieter Hecking hatte vor dem Auftakt der Rothosen in Fürth betont, man wolle nun im Rennen um den Aufstieg "in die Vollen gehen". Der Start ist den Hamburgern dabei am Sonntag allerdings spät missglückt: Bei Greuther Fürth drehte der HSV eine Führung der Fürther, kassierte dann aber in der Schlussphase den 2:2-Ausgleich. Die Rothosen stellten sich zunächst mühsam an. Erst in der 20. Minute vergab Jairo die erste gute Chance, als er frei vor Kleeblatt-Keeper Burchert vergab. Ambitionierter waren erst einmal die Fürther, die auch mehr für das Spiel taten. Und in der 35. Minute verpassten sie dem Aufstiegskandidaten dann auch eine kalte Dusche: Heuer-Fernandes konnte den Kopfball von Nielsen nur noch ins eigene Tor lenken. Die Führung der Gastgeber hielt allerdings nicht lange, denn noch vor der Pause glich Winter-Zugang Pohjanpahlo per Kopfball aus (41.). Und nach der Pause schaffte es die Hecking-Elf auf die Erfolgsspur. Nach Vorarbeit von Kittel und Hunt traf Dudziak und drehte die Partie (48.). Der HSV wurde der Favoritenrolle in der Folge endlich gerecht und verwaltete die Führung souverän - eigentlich. Denn in der 4. Minute der Nachspielzeit schockte Nielsen die Rothosen noch. Im Chaos nach einer Ecke kam er an den Ball und traf zum 2:2-Endstand. Der HSV macht dennoch Boden auf den VfB Stuttgart gut und ist neuer Top-Verfolger von Tabellenführer Bielefeld.

FC St. Pauli - 1. FC Nürnberg 1:0 (0:0)