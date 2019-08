Bundesligaduell! RB Leipzig muss im DFB-Pokal nach Wolfsburg

Dortmund. RB Leipzig beim VfL Wolfsburg: Das ergab die Auslosung am Sonntagabend im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. An den Lostöpfen stand mit Christoph Metzelder ein ehemaliger Profi. Die Rolle des Ziehungsleiters übernahm U21-Bundestrainer Stefan Kuntz. RB hatte vor einer Woche in der ersten Runde einen 3:2-Erfolg an der Bremer Brücke beim VfL Osnabrück gefeiert. Die Partien der zweiten DF-Pokal-Runde werden am 29. und 30.Oktober ausgetragen. Die zeitgenaue Ansetzung folgt in den nächsten Tagen.