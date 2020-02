Wegen Sturmtief: Bundesligaspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln abgesagt

Das Bundesligaspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln am Sonntagnachmittag ist wegen des Sturmtiefs „Sabine“ abgesagt worden. Das teilten beide Klubs am Morgen auf ihren Webseiten mit. Begründet wurde die Entscheidung damit, dass eine sichere Abreise der Fans nicht gewährleistet werden könne.

Nachholtermin steht noch nicht fest

Daher entschloss sich die gastgebende Borussia nach eigenen Angaben in enger Abstimmung mit der Stadt Mönchengladbach, der Feuerwehr, der Polizei und der Deutschen Fußball Liga (DFL) zu der Absage. Die Entscheidung sei am frühen Sonntagmorgen nach einer Analyse der aktuellen Wetterprognose gefallen, hieß es in einer Mitteilung des Bundesligisten. Wann des Spiel des Tabellen-Vierten gegen den Tabellen-13. nachgeholt wird, ist noch offen.

Auch in den Niederlanden und in Belgien wird am Sonntag aufgrund der Orkanwarnung kein Erstliga-Fußball gespielt. „Es ist unverantwortlich, bei diesen Bedingungen zu spielen“, teilte der niederländische Verband KNVB am Samstag mit. Die Sicherheit der Anhänger und Spieler könne nicht gewährleistet werden. Auch der zweite Skisprung-Weltcup am Sonntag in Willingen wurde nach dem Sieg von Lokalmatador Stephan Leyhe abgesagt.

In Holland sind vier Partien, darunter auch das Spitzenspiel zwischen dem Tabellenzweiten AZ Alkmaar und Feyenoord Rotterdam sowie die Partie von Spitzenreiter Ajax Amsterdam in Utrecht. In Belgien wurden drei Spiele auf Mittwoch und Donnerstag verschoben, auch das von Tabellenführer FC Brügge bei Standard Lüttich.