Boateng, Götze, Staff: Fragen und Antworten vor der Vorstellung von Hansi Flick als Bundestrainer

An der Galopprennbahn in Frankfurt beginnt an diesem Dienstag auch offiziell die neue Ära mit Hans-Dieter "Hansi" Flick. Der Nachfolger von Joachim Löw als Bundestrainer wird auf dem DFB-Campus im Stadtteil Niederrad vorgestellt und äußert sich erstmals in seinem neuen Amt, das er am 1. August angetreten hatte. Die wichtigsten Fragen zum Flick-Start. Anzeige

Wie ist der Plan für die nächsten Monate? Heute um 12 Uhr wird sich Flick nach einem Rundgang durch das DFB-Internat äußern, nach seinem Urlaub auf Formentera wirbelt er aber schon an allen Fronten, er hat viele Gespräche geführt. Am 27. Au­gust wird er sein erstes Aufgebot für die Länderspiele in St. Gal­len gegen Liechtenstein (2. September), in Stuttgart gegen Armenien (5. September) und drei Tage später in Reykjavik gegen Island bekannt geben. Außerdem stehen in diesem Jahr noch zwei weitere Doppelpacks in der WM-Quali im Oktober (Rumänien, Nordmazedonien) sowie im November mit den Rückspielen gegen Liechtenstein und Armenien an.

Welche Neulinge wird Flick nominieren? Für endgültige Prognosen ist es noch zu früh, doch klar ist: Flick wird den Umbruch der DFB-Elf weiter vollziehen und das Team verjüngen. Nach SPORTBUZZER-Infos stehen mit Lukas Nmecha (VfL Wolfsburg) und Karim Adeyemi (RB Salzburg) zwei U21-Europameister hoch im Kurs, Leverkusens Florian Wirtz und Bayerns Jamal Musiala sind fixe Bausteine für die nächsten Jahre.