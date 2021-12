Bundestrainer, Ex-Trainer, Jung-Trainer, Rentner-Trainer: Wen holt RB Leipzig?

Ralph Hasenhüttl: Womöglich die Wunschlösung der Fankurve. Der Hasenhüttl Ralph pilotierte die Rasenballer in ihrer ersten Bundesliga-Saison 2017 zur Vizemeisterschaft. Ein Jahr später waren Rang sechs plus Europa-League-Viertelfinale nicht mehr genug. Nun sehnt manch einer die Rückkehr des erdverbundenen Grazers herbei. Problem: Sein Vertrag in Southampton läuft bis 2024. Lösung des Problems: Verträge sind da, um aufgelöst zu werden. Gegen ein entsprechendes Entgelt ließe sich der 54-Jährige sicher schon im Winter loseisen. Zumal sein momentanes Anstellungsverhältnis kaum größere Entfaltungsmöglichkeiten als die englischen Mittelklasse bietet. Da war „Hasi“ in Leipzig schon mal weiter.

Wahrscheinlichkeit: 37,5 Prozent.