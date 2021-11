Bundestrainer Flick: Darum stehen Nmecha sowie die Rückkehrer Brandt, Draxler und Co. im DFB-Kader

Mit Neuling Lukas Nmecha und den Rückkehrern Julian Brandt, Julian Draxler und Christian Günter bestreitet die deutsche Nationalmannschaft den Jahresabschluss in der WM-Qualifikation. Bundestrainer Hansi Flick berief insgesamt 27 Profis für die beiden Länderspiele am 11. November in Wolfsburg gegen Liechtenstein und drei Tage später in Eriwan gegen Armenien, darunter vier Torhüter um Kapitän Manuel Neuer. Das Ticket für die WM 2022 in Katar hatte die DFB-Auswahl bereits Anfang Oktober gelöst. Anzeige

Der Wolfsburger Nmecha (22) könnte bei einem Einsatz der vierte Debütant in Flicks noch kurzer Amtszeit werden. "Mit Timo Werner fällt unser zentraler Stürmer aus. Ich habe die letzten Spiele von Lukas gegen Freiburg und Salzburg gesehen. Was mir an ihm sehr gut gefällt, ist, dass er sehr aktiv ist und auch den Ball gut behalten kann. Er geht auch gute Wege und hat mit seinem schönen Tor gegen Salzburg unterstrichen, dass er auch Tore machen kann. Und das sind Dinge, die gerade als zentraler Stürmer wichtig sind", sagte Flick

Flick erklärt Hummels-Verzicht

Nicht berücksichtigt wurde von Flick hingegen BVB-Abwehrchef Mats Hummels (32), der von Löw aussortiert, aber für die EM zurückgeholt worden war. "Ich habe mit Mats und auch mit seinem Trainer Marco Rose einen engen Austausch. Mats hat auch jetzt wieder gesagt, dass er auf dem Weg zu einhundert Prozent ist. Das sehen wir als Trainerteam genauso. Es ist eine gute Entwicklung, in den kommenden zwei Wochen kann er sich auf sein Training fokussieren. Er hat viele Spiele gemacht. Er muss regenerieren und den Akku etwas aufladen. Dazu bekommt er jetzt die Gelegenheit", sagte Flick.

Im Vergleich zu Hummels rückt Christian Günter wieder in das Aufgebot. Der Spieler des SC Freiburg stand zuletzt im Juni für das DFB-Team auf dem Platz. Bei der EM kam er trotz Nominierung nicht zum Einsatz. "Christian Günter ist in einer guten Verfassung und mit Freiburg in der Liga auf einem sehr guten Weg. Christian ist, gerade was unser Spiel über die Flügel betrifft, einer, der das sehr gut umsetzen kann. Er kann in einer Vierer- und Fünferkette spielen. Christian gibt uns gerade was das Flügelspiel betrifft gute Impulse", erklärte Bundestrainer Flick.

Gündogan neben Brandt und Draxler zurück

Der Dortmunder Brandt (25) und Paris-Profi Draxler (28) gehören mit Blick auf das offensive Mittelfeld erstmals seit Herbst 2020 wieder zum DFB-Kader. "Wir sind überzeugt, dass beide Spieler fußballerisch eine gute Qualität haben. Sie können eine Mannschaft weiterbringen und wir wollen sie im Trainingsbetrieb sehen. Ich habe mit beiden gesprochen und erwarte von ihnen, dass sie genau das zeigen, was sie auch in ihren Vereinen zeigen", so Flick. Brandt sei im Moment "auf einem guten Weg". Für das Trainerteam biete sich jetzt die Möglichkeit, die Spieler "hautnah zu erleben". Man wolle wichtige Erkenntnisse sammeln. "Sie können hier auf sich aufmerksam machen", unterstrich der Bundestrainer. Sein Comeback nach Verletzungspause gibt zudem Ilkay Gündogan (31/Manchester City).