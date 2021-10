Bundestrainer Hansi Flick lobt Bayern-Star Leroy Sané: "Ich glaube, dass es klick gemacht hat"

Bundestrainer Hansi Flick hat die Entwicklung von Leroy Sané mit Freude zur Kenntnis genommen. "Ich glaube, dass es bei ihm jetzt klick gemacht hat" , sagte Flick in einem Interview des Kicker. Flügelstürmer Sané hatte beim FC Bayern München in den vergangenen Wochen stark ansteigende Form gezeigt.

Sané war zu Beginn der vergangenen Saison von Manchester City als vermeintlicher "Königstransfer" nach München gewechselt. Seine Leistungen in seiner ersten Saison beim deutschen Rekordmeister wurden aber oft kritisch gesehen, obwohl er in 32 Bundesliga-Einsätzen mit sechs Treffern und zehn Assists zum neunten FCB-Meistertitel in Folge beitrug. Im Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln (3:2) am zweiten Spieltag der laufenden Saison pfiffen Teile der Bayern-Fans den Nationalspieler sogar aus. Das sorgte für Unmut unter Sanés Teamkollegen und bei Sportvorstand Hasan Salihamidzic.