Bundestrainer gefunden, Nagelsmann zu Bayern? Die Analyse zum Flick-Beben beim FC Bayern im Video

Hansi Flick hat angekündigt, den FC Bayern im Sommer verlassen zu wollen . Doch wie geht es nun weiter? Wird er Bundestrainer? Wer folgt in München auf ihn? Die ersten Einschätzungen zum Wirbel an der Säbener Straße gibt es von Bayern-Reporter Patrick Strasser im Video.

Die Nachfolger-Suche in Müchen dürfte kein Weg am Namen Julian Nagelsmann vorbeigehen. Der Coach des Tabellenzweiten RB Leipzig müsste aus einem laufenden Vertrag herausgekauft werden - in der Bundesliga zuletzt aber keine Seltenheit mehr. Strasser meint: "Das wird teuer. Aber die Beispiele Marco Rose (von Gladbach zu Dortmund, d. Red.) und Adi Hütter (von Frankfurt nach Gladbach, d. Red.) haben gezeigt, dass es einen Weg gibt, wenn der Trainer will. Und ein bisschen Kleingeld gibt es auch dazu."