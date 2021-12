Flick über fehlende Konkurrenz für den FC Bayern, ein Hummels-Comeback beim DFB und die Premier League

Sein erstes Weihnachtsfest als Bundestrainer wird Hansi Flick im Kreis seiner Liebsten verbringen. "Alle aus der Familie, die Lust und Zeit haben, treffen sich an Heiligabend bei uns. Wir essen gemeinsam zu Abend, danach gibt es die Bescherung für die Kinder", verrät der DFB-Coach. Am 25. Dezember steht dann ein Couchtag an, an dem Flick sicher auch auf seine ersten Spiele als Nationaltrainer zurückschauen wird – die Bilanz ist mit sieben Siegen aus sieben Partien bislang makellos. Bevor Flick es sich aber unter dem Weihnachtsbaum gemütlich macht, zog er ein Zwischenfazit und sprach außerdem über… Anzeige

… die aktuelle Situation in der Bundesliga: "Bayern ist außer Frage absolut top, national und international – sie sind sehr souverän. In der der Bundesliga ist aktuell kein Konkurrent da. Beim Topspiel war es bis zum 1:1 vom BVB ein gutes Spiel, danach haben sie etwas den Faden verloren. Es war ein offenes Spiel, aber letztendlich hat Bayern vier Punkte Vorsprung, das ist eine kleine Vorentscheidung. Das ist nicht schön für uns alle, denn es wäre schon gut, wenn wir an der Spitze ein paar mehr Mannschaften da oben hätten."

… den Vergleich zur Premier League: "Man muss ehrlich sein und sagen: das ist noch mal eine andere Kategorie. Die Qualität in der Premier League ist enorm hoch. Mit Chelsea, Manchester City und Liverpool sind drei Mannschaften mit völlig unterschiedlicher Philosophie auf gleichem Niveau, das gibt es bei uns aktuell nicht und das sieht man dann auch in der Champions League, wo alle vier englischen Teams im Achtelfinale stehen. Ich freue mich, dass wir bei allen Topklubs Spieler haben, die diese Qualität mithalten können."

… den kürzlichen Besuch in England: "Wir sind immer im Austausch, haben uns zuletzt einige Spiele angesehen und waren bei den Klubs vor Ort. Wir sind sehr willkommen in England, bei Liverpool, ManCity oder Chelsea. Sie sind sehr offen uns die Dinge zu zeigen, wie sie arbeiten. Da ist ein enormer Unterschied was die Bundesliga betrifft. Das ist eine Weiterbildung, ein echter Mehrwert für uns. Allgemein stelle ich fest, dass der Blick auf den deutschen Fußball wieder gestiegen ist, das man unsere Entwicklung mitbekommen hat und anerkennt."

Flick mit besten Wünschen für Ralf Rangnick … den neuen Job von Ralf Rangnick bei Manchester United: "Ich schätze Ralf sehr als Fachmann. Es hat mich enorm gefreut, dass wieder ein deutscher Trainer in England bei einem Topklub ist. Natürlich wünsche ich ihm alles Gute."

… die Bewertung der ersten sieben Spiele als Bundestrainer: "Natürlich war von den Top-10-Nationen keine dabei. Dennoch hat mir vor allem die Art und Weise gefallen, wie wir die Spiele angegangen sind, wie wir nicht lockergelassen haben. Die Fans haben das honoriert. Wir sind auf einem guten Weg und wollen daran anknüpfen, in jedem Spiel All-in gehen. Aber wir wissen auch, dass wir noch einige Dinge verbessern müssen."



… die bisherigen Gewinner: "Es gibt einige Spieler, die überrascht haben. Wenn ich an Thilo Kehrer denke, an Karim Adeyemi oder Florian Wirtz – gerade die jungen, die nachkommen, haben ihre Qualität gezeigt und das macht uns viel Mut für die Zukunft. Mit Nils Schlotterbeck oder David Raum hatten wir neue Gesichter, die auch schon gezeigt haben, dass sie ihre Leistung in der Nationalmannschaft bringen können."

… den Stand seines WM-Kaders: "Wir haben 30 bis 35 Spieler, die im Fokus sind. Aber wir sind viel unterwegs, halten alle Augen und Ohren offen und wollen die nächsten Nationalspieler herausfiltern, auch bei der U21 sind einige dabei. Wir haben die EM 2024 im Blick, aber die WM vor der Brust."

Flick: DFB-Rückkehr von Mats Hummels nicht ausgeschlossen … die Kritik und eine mögliche Rückkehr von Mats Hummels: "Wir wissen, dass Mats Qualität hat, aber wir wissen auch, dass er Verletzungsprobleme hatte und seine Zeit braucht, bis er wieder bei 100 Prozent ist. Die kriegt er von uns. Wir haben aktuell keinen Bedarf, sind auch hinten gut eingespielt – dennoch ist die Tür offen."

… die vier Nations League-Spiele im Juni: "Wir wollen diese Spiele nutzen, um uns einzuspielen. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Spieler der Mannschaften, die lange in den Wettbewerben waren, dann extrem viel in den Knochen haben werden. Deshalb müssen wir da genau abwägen, Alternativen schaffen. Die Belastungssteuerung wird extrem wichtig sein."