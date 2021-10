Einheit am Mittwoch verkürzt: Bundestrainer Hansi Flick verrät kurioses Trainings-Detail

Hansi Flick hat auf der Pressekonferenz vor dem WM-Qualifikationsspiel am Freitag in Hamburg gegen Rumänien ein kurioses Trainings-Detail verraten: Aufgrund der "hohen Intensität" während der Einheit der Nationalmannschaft am Mittwoch brach der Coach die Übungen vorzeitig ab. Ein gutes Zeichen, wie Flick hervorhob. "Das war von der Qualität her richtig gut", schwärmte der 56-Jährige: "Ich musste auf den letzten Teil verzichten, weil die Intensität so hoch war." Man werde die "Körner" in den anstehenden Partien gegen Rumänien und drei Tage später in Nordmazedonien brauchen, betonte der Nachfolger von Joachim Löw.

