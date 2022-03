Bundestrainer Hansi Flick über den DFB-Kader, den Krieg in der Ukraine und die WM-Chancen von Wirtz

Vor den anstehenden Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft am 26. März gegen Israel (20:45 Uhr, RTL) in Sinsheim und drei Tage später in Amsterdam gegen die Niederlande (20:45 Uhr, RTL) sprach Bundestrainer Hansi Flick über sein Aufgebot, den Start ins WM-Jahr, aber auch über den Krieg in der Ukraine. Seine Mannschaft wird vor dem ersten Freundschaftsspiel ein Zeichen für den Frieden setzen, es sind verschiedene Aktionen geplant. Flick: "Es schmerzt jeden Tag, wenn man die Bilder sieht aus der Ukraine. Da wird einem schnell klar, dass wir nur über Fußball reden und spielen. Meine Erwartung ist, dass wir den Menschen in dieser schrecklichen Zeit eine kleine Ablenkung und Spaß bieten. Wir können unseren Sport ausüben, andere können das nicht." Anzeige

Zudem sprach der Bundestrainer über …

… seine Torhüter: "Bern Leno fehlt diesmal, weil wir nur drei Torhüter mitnehmen wollten. Ich habe mit ihm gesprochen in London. Er spielt aktuell nicht, Kevin Trapp hat tolle Leistungen gezeigt und hat da aktuell die Nase vorne."

… seine Abwehr: "Lukas Klostermann musste absagen, ist noch nicht bei 100 %. Benni Henrichs hat unter Tedesco eine gute Entwicklung gemacht, ist zum ersten Mal dabei in meiner Amtszeit – genau wie Robin Koch, der in der Premier League wöchentlich gegen die Besten der Besten spielt, ihn wollen wir sehen nach seiner Verletzung. Nico Schlotterbeck hat seine Sache super gemacht, spielt sehr auffällig in Freiburg. Er wird auf jeden Fall sein 1. Länderspiel machen, wenn er gesund bleibt."

… Lukas Nmecha: "Es ist grundsätzlich schon gut, wenn man einen echten Mittelstürmer dabei hat. Er hat eine Zielstrebigkeit, körperliche Präsenz, gute Geschwindigkeit – das sind Dinge, die wichtig sind. Durch ihn haben wir noch mal eine andere Qualität."

… den Verzicht von Mats Hummels, Leon Goretzka, Robin Gosens und Marco Reus: "Mats war coronabedingt zuletzt nicht dabei, ich habe mit ihm telefoniert. Die zwei Wochen tun ihm nochmal gut. Genau wie Leon und Robin, der bei Inter noch kein Spiel über 90 Minuten gemacht hat. Für mich ist wichtig, dass er im Juni bei 100 Prozent ist. Er braucht diese Physis. Bei Marco Reus ist es das gleiche wie bei Mats, er ist noch nicht so weit. Ich möchte Spieler dabeihaben, die möglichst alle Spiele machen können, Wenn er fit gewesen wäre, wäre er auf jeden Fall dabei gewesen. Er ist ein Spieler, den man immer gebrauchen kann."



… Kai Havertz als Alternative im Sturmzentrum: "Ich habe mit Thomas Tuchel lange telefoniert. Er hat schon länger gesagt, dass er Kai dort sieht. In den letzten Spielen war er sehr erfolgreich, hat Tore gemacht, spielt etwas köperbetonter. Wenn man von Entwicklung spricht, ist Kai ein Paradebeispiel. Er kann vorne fast alle Positionen spielen, auf den Außen, auch hinter den Spitzen."

… den Start ins WM-Jahr: "Ich habe das Gefühl jeder will dabei sein, Teil dieses Teams sein. Das ist ein schönes Zeichen für uns Trainer. Alle sind heiß, alle wollen weiterkommen. Wir erwarten eine Entwicklung, dass jeder noch mal eine Schippe drauflegt. Jeder muss an sich arbeiten. Wenn wir in Katar erfolgreich sein wollen, ist die absolute Fitness die Grundvoraussetzung. Wenn ich sehe, wie viele Spieler regelmäßig ausfallen – da hat jeder Spieler die eigene Verantwortung. Das werden wir überprüfen. Wenn das nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen, werden wir das den Spielern auch sagen."

… die WM-Chancen von Florian Wirtz: "2013 im November hat sich Sami Khedira das Kreuzband gerissen und hat es zur WM geschafft. Wenn ich es hochrechne, hat Florian einen Monat länger Zeit – das ist das Ziel. Wir hoffen das natürlich alle, aber da spielen viele Faktoren eine Rolle: Die OP, die Reha, der Heilungsprozess. Er wird alles dafür tun, um die Minimalchance zu nutzen. Wenn er die Qualität einbringt, die er hat, ist er dabei."