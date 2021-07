Mehr Risiko, mehr Tempo, kein Kroos: So könnte Bundestrainer Hansi Flick das DFB-Team umbauen

An diesen Stellschrauben will Neu-Bundestrainer Hansi Flick drehen:

Personal: Einiges wird davon abhängen, wie viele Spieler tatsächlich ein vorzeitiges Ende in der Nationalmannschaft in Erwägung ziehen. Toni Kroos (31) verkündete am Freitag seinen Abschied. Bei Manuel Neuer (35) gibt es dafür keinerlei Anzeichen. Der Torhüter hat nochmals betont, dass er weitermachen will, so lange er "sich fit fühlt". Offen ist dagegen die Zukunft von Ilkay Gündogan (30) sowie den Rückkehrern Mats Hummels (32) und Thomas Müller (31). Alle wollen sich in den nächsten Wochen ihre Gedanken machen, Flick hat Gespräche anberaumt. Jerome Boateng (32), auf den er große Stücke hält, hat noch keinen neuen Verein. Der Weltmeister wird nur noch mal ein Thema werden, sollte er weiter auf höchstem Niveau abliefern. Auch Nicht-EM-Fahrer wie Marco Reus, Julian Draxler oder Julian Brandt stehen unter Druck.