Bundestrainer Hansi Flick mit Sonderlob für Tor-Debütant Karim Adeyemi: "Eiskalt vor dem Tor"

Es ist ein Ritual bei allen Mannschaften von Hansi Flick: Wie schon beim FC Bayern München bittet der neue Bundestrainer auch beim DFB alle Spieler direkt nach Abpfiff in die Kabine zur Mannschaftssitzung. So war es auch nach dem Gala-Auftritt des DFB-Teams am Sonntagabend gegen Armenien der Fall. Nur einer kam leicht zu spät: Karim Adeyemi. Der 19 Jahre alte Stürmer von RB Salzburg hatte dafür eine gute Ausrede. Schließlich erlebte er wenige Minuten zuvor gleich zwei Karrierehöhepunkte. Adeyemi wurde im WM-Qualifikationsspiel in der 71. Minute eingewechselt und erlebte sein Länderspiel-Debüt, 20 Minuten später krönte der Youngster seinen Einstand mit dem Treffer zum 6:0-Endstand. Der Stürmer (SPORTBUZZER-Note 1) feierte nach Abpfiff ausgelassen mit seinen Begleitern und verpasste so den Start der Mannschaftssitzung: "Er hat was gut gehabt und das ist damit abgegolten", sagte Flick mit einem Schmunzeln bei RTL. Anzeige

Angesichts der Qualitäten des jungen Stürmers verteilte der Bundestrainer anschließend ein Sonderlob: "Adeyemi hat das gezeigt, was er auch schon in Salzburg gezeigt hat - dass er eiskalt ist vor dem Tor", schwärmte der einstige Triple-Trainer des FC Bayern München. Generell zeigte sich Flick mit der Mannschaftsleistung beim Tor-Festival zufrieden: "Wir haben eine enorme Qualität in der Mannschaft. Das haben wir heute gesehen", lobte der Coach. "Es ist wichtig, dass man liefert, wenn es zählt. Das haben wir heute gesehen."