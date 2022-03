"Maßnahmen richtig": Bundestrainer Hansi Flick befürwortet Russland-Ausschluss aus WM-Playoffs

Flick startet am Dienstag mit dem ersten Training in Frankfurt in die Vorbereitung für die beiden Test-Länderspiele der DFB-Elf am Samstag in Sinsheim gegen Israel und drei Tage später in Amsterdam gegen die Niederlande. Ende des Jahres findet vom 18. November bis 21. Dezember die Weltmeisterschaft in Katar statt.

Bundestrainer Flick erklärt Zukunftspläne

Im Anschluss an das Groß-Turnier läuft der Vertrag des Bundestrainers noch bis 2024. Was danach kommt, ließ der ehemalige Bayern-Coach offen. "Nach 2024 hätte ich schon Lust, noch drei oder vier Jahre als Trainer zu arbeiten. Ob bei der Nationalmannschaft, wenn man mich dort dann überhaupt noch will, oder bei einem Verein", so Flick. Einblicke in die Pläne nach seiner Zeit in der Chefrolle skizzierte der DFB-Trainer ebenfalls. "Danach reicht es dann auch mit dem Fußball. Jedenfalls in der ersten Reihe. Ich will nicht mit 65 oder 70 noch um die Welt reisen und an der Seitenlinie stehen. Ich kann mir gut vorstellen, dann junge Trainer zu begleiten und sie zu unterstützen auf ihrem Weg zu einer Topkarriere", erklärt Flick.