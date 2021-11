Bundestrainer Hansi Flick erklärt: Tendenz bei Bayern-Star Kimmich geht zur Corona-Impfung

Bundestrainer Hansi Flick rechnet mit einem Umdenken von Joshua Kimmich in der Impf-Debatte . "Ich habe mit ihm auch gesprochen und denke, dass es in die Richtung geht, dass er sich impfen lässt - diese Tendenz habe ich gehört" , sagte der DFB-Coach während einer Medienrunde am Mittwochnachmittag. Bayern-Profi Kimmich hatte mitgeteilt, dass es wegen möglicher Langezeitfolgen bislang noch nicht gegen das Coronavirus geimpft sei - und musste dafür viel Kritik einstecken.

Flick nahm den Mittelfeldspieler in dieser Hinsicht in Schutz: "Ich glaube nicht, dass Kimmich dafür verantwortlich ist, dass wir diese Zahlen in Deutschland haben. (...) Dass er so an den Pranger gestellt wurde, war nicht okay. Das lenkt von vielen Dingen ab, die in Deutschland besser hätten laufen können." Der 26 Jahre alte Kimmich befindet sich derzeit in häuslicher Quarantäne, weil er Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatte - während dieser Zeit bekommt er Medienberichten zufolge kein Gehalt vom FC Bayern.