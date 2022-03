Acht Monate bis zum Start der WM: Was Bundestrainer Hansi Flick jetzt plant und welche Termine noch anstehen

Hansi Flick strotzt vor Tatendrang. Nach seinem Rekordstart mit sieben Siegen in den ersten sieben Länderspielen will der Bundestrainer die Aufbruchstimmung im WM-Jahr weiter schüren. Auftritte der Nationalmannschaft sollen Fußballfeste sein. "Die Fans honorieren, was auf dem Platz passiert, was mit der Mannschaft passiert. Ja, es ist eine Entwicklung zu sehen, die sehr positiv ist. Wir haben eine positive Stimmung verbreitet", bemerkte Flick rückblickend auf den Neubeginn unter seiner Regie nach dem frühzeitigen EM-Aus gegen England zum Ende der Ära Joachim Löw. Anzeige

127 Tage nach dem 4:1 in Armenien zum Abschluss der erfolgreichen Qualifikation für die WM-Endrunde in Katar kann Flick endlich wieder mit dem DFB-Team arbeiten. Und er ließ vor der Zusammenkunft der 25 Spieler am Montagabend im Teamhotel in Neu-Isenburg keinen Zweifel daran, dass er schon acht Monate vor dem Turnierbeginn höchsten Einsatz erwartet. Auf dem Trainingsplatz soll intensiv gearbeitet werden. Die Testspiele gegen Israel am kommenden Samstag in Sinsheim und drei Tage später in Amsterdam gegen die Niederlande sind für den Chefcoach weitere wertvolle Etappen. Die Fans sollen Spaß haben.

"Für mich sind die Spiele letztendlich immer ein Gradmesser, wo wir stehen", betonte Flick. Die Siegesserie soll weitergehen: "Wir haben Topspieler, aber letztendlich muss man das auf dem Platz zeigen." Ganz aus dem Vollen kann der DFB-Coach bei den nun anstehenden Partien aber nicht schöpfen. Verletzungsbedingt fehlen ihm unter anderem die beiden Toptalente Karim Adeyemi und Florian Wirtz sowie Abwehrspieler Niklas Süle. Dafür könnte der erstmals nominierte Anton Stach und Nico Schlotterbeck gegen Israel und in den Niederlanden ihr Debüt für die Nationalmannschaft geben.

Flick wird in den anstehenden Trainingseinheiten und Partien folglich auch weitere Eindrücke mit Blick auf die Zusammenstellung seines finales WM-Kaders sammeln. Bis zum Turnierstart stehen insgesamt noch sechs Nations-League-Spiele auf dem Programm. Mit wem es die deutsche Mannschaft in Katar zu tun bekommt, entscheidet sich derweil schon am 1. April. Dann werden die WM-Gruppen ausgelost.