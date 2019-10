Bundestrainer Joachim Löw stellt Bastian Schweinsteiger DFB-Rückkehr in Aussicht

Noch hat Bastian Schweinsteiger seine aktive Karriere nicht offiziell beendet – es wird allerdings bereits darüber spekuliert . Mit seinem Klub Chicago Fire hat der ehemalige Bayern -Profi die Play-offs verpasst, und so wie er sich im Anschluss an die letzte Partie von den Fans verabschiedete , könnte es tatsächlich die letzte in seiner Profi-Laufbahn gewesen sein

Der Sieg im Finale von Rio de Janeiro reservierte ihnen einen Platz in der DFB-Geschichte: die Weltmeister von 2014. Doch was machen die deutschen WM-Helden heute? ©

Angesprochen auf die weitere Zukunft des 35-Jährigen, stellte Bundestrainer Joachim Löw auf der Pressekonferenz vor dem Freundschaftsspiel am Mittwoch gegen Argentinien zumindest in Aussicht, dass er es sich vorstellen könnte, dass Schweinsteiger bei ihm hospitiert – so wie es zuvor auch schon sein Weltmeister-Teamkollege Miroslav Klose gemacht hatte. "Wir haben immer einen Platz für ihn", so Löw.