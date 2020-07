Bundestrainer Joachim Löw begrüßt Sané-Wechsel zum FC Bayern: "Wird noch ein paar Wochen benötigen"

Der FC Bayern München hat seinen Königstransfer am Freitag perfekt gemacht : Leroy Sané wird ab der kommenden Saison für den deutschen Rekordmeister spielen. Bundestrainer Joachim Löw hat den Transfer seines deutschen Nationalspielers von Manchester City nach Deutschland nun begrüßt. "Ich freue mich wie alle in Deutschland, dass ein Spieler mit seinen Fähigkeiten in Deutschland spielt" , sagte der Weltmeister-Trainer von 2014 im Rahmen des DFB-Pokalfinals zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen bei Sky.

Damit der FC Bayern und auch der DFB mit dem Flügelstürmer in der Zukunft noch viel Freude haben, mahnt Löw einen vorsichtigen Umgang mit Sané an: "Er wird noch ein paar Wochen benötigen, weil er lange verletzt war", sagte der Bundestrainer, der in der ARD erneut bestätigte, im DFB-Team weiter auf junge Spieler zu setzen. So sei die Tür für die aussortierten Routiniers Mats Hummels, Jerome Boateng und Thomas Müller weiterhin zu: "Aktuell würde ich sagen ja. Wir müssen uns noch viel mehr einspielen. Wenn alle fit sind, haben wir eine gute hoffnungsvolle Qualität im Team", sagte Löw.