Bundestrainer Joachim Löw lobt Niveau der Geisterspiele: "Positiv überrascht" von der Bundesliga

Bundestrainer Joachim Löw hat die hohe Qualität und das Niveau der gegenwärtigen Geisterspiele in der Bundesliga ausdrücklich gelobt. „Es ist eine andere Art Fußball und von Zuschauen natürlich auch. Man muss sich auch ein bisschen daran gewöhnen, Fußball ohne Emotionen auf den Rängen von den Fans“, erklärte Löw am Samstag in einem Interview auf der Homepage des DFB. „Auf der anderen Seite bin ich positiv überrascht über die hohe Motivation, die die Spieler und Mannschaften an den Tag legen, über die Einstellung und auch über die Art und Weise, wie gespielt wird“, erklärte der DFB-Chefcoach.