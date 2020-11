Löw-Nachfolge? Ex-Leipzig-Boss Rangnick und Liverpool-Trainer Klopp für Daum "geeignete Kandidaten"

Ex-Bundesliga-Trainer Christoph Daum hat mehrere Namen für die mögliche Nachfolge von Bundestrainer Joachim Löw ins Spiel gebracht. Für die Zeit nach Löws Vertragsende 2022 seien Trainer „wie Ralf Rangnick oder Jürgen Klopp geeignete Kandidaten“ , sagte Daum dem Portal t-online.de am Dienstag. Leipzigs Julian Nagelsmann rät er hingegen, noch mehr Erfahrung im Vereinsfußball zu sammeln. Und a uch sich selbst würde Daum einen Job im DFB-Trainerstab „von der körperlichen und mentalen Verfassung her durchaus zutrauen“ .

Die Kritik an Löw findet Daum „überhaupt nicht zutreffend“. Löw habe nach dem WM-Vorrunden-Aus 2018 eine selbstkritische Analyse geliefert und den Neustart ausgerufen - „doch plötzlich baute die Öffentlichkeit die völlig überflüssigen Partien in der Nations League gegen die Niederlande und Frankreich zu Entscheidungsspielen auf.“

Ralf Rangnick war jahrelang als Sportdirektor und übergangsweise auch als Trainer beim Bundesligisten RB Leipzig tätig. Zuletzt fungierte er bis zum vergangenen Sommer als "Head of Sport an Development Soccer" bei Red Bull. Klopp ist seit Oktober 2015 Coach in Liverpool. Er gewann mit den "Reds" 2019 die Champions League und führte den Klub 2020 zum ersten englischen Meistertitel nach 30 Jahren.