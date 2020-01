Bundestrainer Joachim Löw: Davon hängt meine Zukunft bei der Nationalmannschaft ab

Klopp, Sané & Co.: So sieht das Jahreszeugnis der Deutschen in der Premier League aus

Löw über WM 2022: "Ich denke jetzt nicht an Katar"

Für das abgelaufene Jahr 2019 gab Löw seiner Mannschaft erst kürzlich eine Zwei . "Unter wirklich schwierigen Voraussetzungen, unterschiedlichen Konstellationen und großen Herausforderungen hat es die Mannschaft am Ende doch sehr gut gelöst", begründete der 59-Jährige gegenüber dem SID sein Urteil. "Man spürt eine große Energie in der Mannschaft, einen guten Teamgeist, und man spürt Lust auf Erfolge und gute Spiele. "

„ Ich denke jetzt nicht an Katar. Es nimmt mir zu viel Energie weg, wenn ich an Dinge denke, die jetzt keine Rolle spielen. Es geht jetzt um eine gute Turniervorbereitung und eine gute EM. Das ist das Ziel - und nicht, was danach kommt“, erläuterte der Langzeit-Bundestrainer.

EM-Hammergruppe für DFB-Team

Bei der EM-Endrunde vom 12. Juni bis zum 12. Juli muss sich die deutsche Mannschaft schon in der Gruppenphase bei den Heimspielen in München extrem schweren Gegnern stellen. Zu Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal kommt Ende März als dritter Kontrahent noch ein Playoff-Sieger, etwa Island. Trotzdem verspürt Löw "eine sehr große Vorfreude". Es sei eine Gruppe, "die hat es in sich, da ist jeder brutal gefordert. Jede Mannschaft muss wahrscheinlich übers Limit gehen, um sich durchzusetzen", analysierte Löw. "Die Gruppe zieht wirklich alle in ihren Bann." DFB-Direktor Oliver Bierhoff sprach nach der EM-Auslosung Ende November in Bukarest von der „schwierigsten Gruppe, die man sich vorstellen kann“.