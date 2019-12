Bundestrainer Joachim Löw zieht Fazit: Diese Note gebe ich der DFB-Elf im Jahr 2019

Joachim Löw: Note Zwei für deutsche Nationalmannschaft im Jahr 2019

Als Schulnote erhält das DFB-Jahr von Löw eine Zwei. "Unter wirklich schwierigen Voraussetzungen, unterschiedlichen Konstellationen und großen Herausforderungen hat es die Mannschaft am Ende doch sehr gut gelöst" , begründet der Bundestrainer sein Urteil. "Man spürt eine große Energie in der Mannschaft, einen guten Teamgeist, und man spürt Lust auf Erfolge und gute Spiele."

Für die Note 1 hätten allerdings noch "Kontinuität und Konstanz" gefehlt, was auch an den vielen verletzungsbedingten Ausfällen gelegen habe. "Jede Mannschaft, die irgendwann mal einen großen Titel gewinnen will, braucht Automatismen. Da sind wir ein bisschen im Hintertreffen, weil immer wieder andere Spieler auf dem Platz oder im Kader waren." So feierten gleich sechs Spieler 2019 ihr DFB-Debüt.