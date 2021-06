Bundestrainer Löw über Gegner England, sein vielleicht letztes Spiel und Elfmeterschießen

Der Klassiker Deutschland gegen England am Dienstagabend (18 Uhr/ARD und Magenta TV) in Wembley - auch für den Bundestrainer ein besonderes Spiel. "Das Spiel elektrisiert alle und fesselt die Leute", sagte Joachim Löw auf der offiziellen Pressekonferenz in London am Montagabend. "Ich freue ich mich sehr, für solche Spiele ist man Trainer." Doch vor dem Spiel hat Löw noch Sorgen: Der Einsatz von Ilkay Gündogan (Gehirnprellung), Antonio Rüdiger und Robin Gosens (beide erkältet) ist noch offen. "Wir haben noch keine Entscheidung treffen können", sagte der Bundestrainer. Außerdem sprach Löw über ... Anzeige

... sein vielleicht letztes Spiel als Bundestrainer: "Insgesamt habe ich heute zwei Sekunden daran gedacht. Aber unter diesem Aspekt sehe ich das Spiel nicht. Zunächst freue ich mich sehr, für solche Spiele ist man Trainer. Meine Konzentration gilt voll und ganz diesem Spiel."

... Stürmer Serge Gnabry: "Ich habe ihn die letzten zwei, drei Tage beobachtet. Er macht nicht den Eindruck, als hätte er an Selbstbewusstsein eingebüßt. Er weiß, Stürmer werden an Toren gemessen. Er investiert sehr viel, ist unheimlich fleißig, manchmal muss man ihn auch ganz schön bremsen. Morgen werde ich die Spieler nochmal an ihre Stärken erinnern und die Dinge bestärken."





... Gegner England: "Wir sind auf Dreierkette und Viererkette vorbereitet. Sie haben aber jetzt zu viert gespielt und kein Gegentor bekommen. Für uns spielt es aber keine entscheidende Rolle. England spielt so oder so gern zu Null und hat in der Offensive Tempo, die Spieler haben eine große Qualität. Das ist viel entscheidender, wie wir damit umgehen können."

Löw: "Wollen ein Elfmeterschießen grundsätzlich vermeiden" ... ein mögliches Elfmeterschießen: "Logischerweise haben wir die ein oder andere Situation simuliert. Man kann das aber auch nicht übertragen. Es ist eine unheimliche Drucksituation. Jeder der zum Punkt hingeht, weiß: Vielleicht bin ich derjenige... Es ist eine ganz andere Belastung als im Training. Ich glaube, beide Trainer wollen ein Elfmeterschießen grundsätzlich vermeiden."

... den Kniefall des deutschen Teams vor dem Anpfiff: "Wir stehen für all diese Werte und finden es richtig innerhalb unseres Kreises, sich für solche Werte stark zu machen. Die Mannschaft hat darüber diskutiert, hat uns gesagt dass sie den Kniefall machen und das ist auch ein tolles Zeichen."

... Jamal Musiala, der sich entschieden hat für Deutschland zu spielen: "Wenn er morgen reinkommt und er nicht das entscheidende Tor macht, dann schicken wir ihn wieder zurück nach England. Er freut sich und hat einige Freunde. Er hat die Entscheidung für uns aus vollem Herzen getroffen. Er hat zwei, drei Wochen gebraucht, aber die letzten Wochen hat er sein Potenzial sehr gezeigt."