Nachfolge von Noch-Bundestrainer Löw lässt Rangnick "nicht kalt" - Matthäus bekräftigt Absage

Wer wird Nachfolger von Bundestrainer Joachim Löw ? Der Weltmeister-Trainer von 2014 hatte am Dienstag offiziell bekannt gegeben, im Anschluss an die Europameisterschaft 2021 seinen Posten als DFB-Coach aufzugeben - nach dann knapp 15 Jahren im Amt. Mit Ex-Bundesliga-Trainer und -Manager Ralf Rangnick (unter anderem ehemals RB Leipzig und Schalke 04) sowie Rekordnationalspieler Lothar Matthäus haben sich am Mittwochabend bei Sky nun zwei zuletzt als potenzielle Löw-Nachfolger gehandelte Kandidaten über den bald vakanten DFB-Job geäußert - und dem DFB zumindest im Falle von Matthäus eine klare Absage erteilt. "Wenn der DFB anrufen würde, würde ich den Hörer abnehmen. Aber das habe ich schon die letzten zwanzig Jahre gemacht. Ich bin mit meinem Leben zufrieden, habe nicht mehr den Druck, den ich als Spieler und als Trainer hatte", betonte Matthäus.

Die einmal mehr klare DFB-Absage Matthäus' kommt nicht überraschend. Bereits am Sonntag vor den neuen Entwicklungen um die Bundestrainer-Stelle sagte der Weltmeister von 1990, dass der Posten aktuell nicht in seine Lebensplanung passe und er sich damit nicht beschäftige. "Ich habe eine ganz andere Planung und meinen Vertrag bei Sky um zwei Jahre verlängert", hatte Matthäus beim Talk-Format Sky90 gesagt . Der Ex-Weltfußballer arbeitet bereits seit 2012 als Experte beim Pay-TV-Sender und wolle dies auch künftig tun. "Natürlich interessiere ich mich für den Fußball und die Nationalmannschaft, aber ich bin mit meinem Leben zufrieden. Das schließe ich aus." Zuvor brachten ihn der ehemalige Bayern Profi Mehmet Scholl und sein Ex-Trainer Ottmar Hitzfeld als Löw-Nachfolger ins Gespräch.

Anders sieht es bei Ralf Rangnick aus, der zumindest für Matthäus eh ein "großer Favorit" auf den DFB-Trainerposten ist.Bei Sky ließ der 62-Jährige durchaus Interesse an dem Bundestrainer-Job durchblicken. Auf die Frage, ob er einen Anruf des DFB entgegen nehmen würde, sagte Rangnick: "Wenn ich zu dem Zeitpunkt frei wäre, wäre es allein eine Frage des Respekts, aber auch eine Stelle, die in Deutschland niemanden als Trainer kalt lässt."

Auch einer möglichen Zusammenarbeit mit DFB-Direktor Oliver Bierhoff stünde Rangnick offen gegenüber. "Ich könnte mir vorstellen, dass die Zusammenarbeit mit ihm sehr fruchtbar wäre. Es wäre natürlich hilfreich, jemanden zu haben, der die Gewohnheiten schon kennt", so der frühere Bundesliga-Coach der in Leipzig zusätzlich auch als Sportdirektor gearbeitet hatte. Allerdings hätte sich das Thema eh erledigt, "wenn der DFB sich zu einem Zeitpunkt meldet, an dem ich nicht mehr frei bin." Es sei "eine Frage des Timings, im Moment bin ich frei".

Bereits Mitte Februar hatte Rangnick angekündigt, knapp ein Jahr nach seinem Abschied als "Head of Sport und Development Soccer" bei Red Bull wieder ins Fußball-Geschäft zurückkehren zu wollen: "Die Aufgabe muss für beide Seiten stimmig sein. Ich bin selbst gespannt, was passiert", so der Ex-Coach. Zuletzt war Rangnick angeboten worden, bis zum Saisonende den FC Chelsea zu übernehmen. Das lehnte er jedoch mit dem Verweis ab, kein Interimstrainer zu sein. Im vergangenen Jahr war ein Engagement beim AC Mailand kurz vor Schluss gescheitert. Rangnick hat im Süden Englands studiert und die Premier League oft als Wunschziel genannt. Ob er dieses für den Bundestrainer-Posten aufgeben würde?