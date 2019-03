Bundestrainer Joachim Löw fehlt DFB-Team in Vorbereitung auf Länderspiel gegen Serbien

Die deutsche Nationalmannschaft absolviert ihr erstes Training vor dem Testspiel am Mittwoch in Wolfsburg gegen Serbien ohne Joachim Löw. Der Bundestrainer musste sich einer Zahn-OP unterziehen, die Einheit am Montagnachmittag wird von Assistent Marcus Sorg geleitet. Löw stößt am Abend wieder zum Team. Am Dienstag wird dann auch Bayern-Profi Serge Gnabry im Kreis des DFB erwartet. Der Flügelstürmer ist nach seiner Erkältung, die einen Einsatz im Bundesliga-Spiel am Sonntag gegen Mainz 05 unmöglich machte, auf dem Weg der Besserung. Ob Gnabry gegen die Serben auflaufen kann, ist offen. Zum Auftakt der EM-Qualifikation am kommenden Sonntag in Amsterdam gegen die Niederlande dürfte er aber wieder zur Verfügung stehen.