Bundestrainer Löw über die Regenbogen-Diskussion, Alternativen zu Thomas Müller und DFB-Gegner Ungarn

Die deutsche Nationalmannschaft kann am Mittwoch gegen Ungarn im abschließenden Vorrundenspiel der Gruppe F (21 Uhr/ZDF und Magenta TV) das Weiterkommen perfekt machen. Zumindest personell hatte Bundestrainer Joachim Löw im Vorlauf positive Nachrichten zu vermelden. Bei den nach dem Portugal-Spiel (4:2) angeschlagenen Mats Hummels, Ilkay Gündogan und Robin Gosens sieht der DFB-Coach keine Probleme mehr. Bei Thomas Müller entscheidet sich ein Einsatz indes kurzfristig. Sportlich braucht Deutschland mindestens noch einen Punkt, um ins EM-Achtelfinale einzuziehen. "Wir haben es selbst in der Hand", sagte der Bundestrainer bei der digitalen Pressekonferenz vor der Partie am Mittwoch und forderte von seinem Team "punkten, siegen und erfolgreich sein, wenn wir in dem Turnier eine Rolle spielen wollen". Außerdem äußerte sich Löw unter anderem zu den Personalien Jamal Musiala, Leroy Sané und Robin Gosens, Gegner Ungarn und die Regenbogen-Diskussion um die Münchener EM-Arena. Der SPORTBUZZER hat die wichtigsten Aussagen zusammengetragen. Anzeige

Die wichtigsten PK-Aussagen von Bundestrainer Joachim Löw vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Ungarn:

… die Regenbogendiskussion: "Ich hätte mich gefreut, wenn die bunten Lichter im Stadion angegangen wären. Noch wichtig ist für mich aber, dass bei uns die Lichter nicht ausgehen. Allgemein ist es wichtig, dass diese Werte gelebt werden und das tun wir innerhalb der Mannschaft und werden da auch wieder Zeichen setzen."

… Alternativen zu Thomas Müller: "Zunächst mal warten wir bis morgen Nachmittag ab, damit wir Klarheit haben. Es gibt natürlich verschiedene Gedankenspiele und Möglichkeiten."





* … die Ungarn:* "Kennen den Gegner sehr gut, haben ihn schon oft unter die Lupe genommen. Sind ein Muster an Konstanz, so wie sie auftreten. Können den Gegner zur Verzweiflung bringen mit ihrer Defensivstärke und ihrer Laufbereitschaft. Nicht umsonst hatten Frankreich und Portugal Mühe. Das Spiel wird nicht so offen sein wie die ersten beiden. Ungarn verlegt sich auf Defensivarbeit und Konter. Kann sein, dass man Geduld braucht und dass wir den Gegner erst müde spielen müssen."

Löw: Sané "war enttäuscht" … Leroy Sané: "Kann nicht bestätigen, dass es ihm an Einstellung mangelt. Er war enttäuscht, wenn er nicht von Anfang an spielt. Die Trainingsleistungen sind sehr gut, er hat Weltklasse-Qualitäten, hat sich in der Rückwärtsbewegung verbessert. Ich bin sicher: Wenn er die Chance bekommt, wird er da sein."

… Jamal Musiala: "Er wird auf jeden Fall auf der Bank sein. Im Training sieht man seine Klasse, gerade in engen Räumen. Er hat viele Dinge, die sehr gut sind für sein Alter."