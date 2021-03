Weltmeister 2014, WM-Aus 2018, Debakel in Spanien: Die Bundestrainer-Karriere von Joachim Löw in Bildern

Mit der Mitteilung, dass Joachim Löw seine Tätigkeit als Bundestrainer nach der EM in diesem Sommer beenden wird, hat der DFB am Dienstag für einen Paukenschlag gesorgt. "Ich gehe diesen Schritt ganz bewusst und voller Stolz und riesiger Dankbarkeit", erklärte Löw dazu. Seine Motivation im Hinblick auf die anstehende EM sei jedoch ungebrochen groß. Löw ist bereits seit 2006 im Amt - der SPORT BUZZER, das Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), lässt die Höhepunkte und die Tiefschläge aus Löws Zeit als Bundestrainer in einer Fotostrecke Revue passieren.

Allen Fußball-Fans immer in Erinnerung bleiben wird der Gewinn des WM-Titels 2014 in Brasilien, durch den Löw sich in die Riege der ganz Großen katapultierte. Vier Jahre später folgte mit dem Vorrunden-Aus bei der WM in Russland als Titelverteidiger jedoch der große Absturz. Eine Konsequenz daraus: die vielfach diskutierte Ausbootung der drei 2014er Weltmeister Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels im Frühjahr 2019. Zuletzt war Löw auch durch die 0:6-Klatsche in Spanien im November 2020 unter Druck geraten.