Bundestrainer Joachim Löw über mögliches DFB-Comeback von Thomas Müller: "Wahrscheinlichkeit relativ gering"

Friedhelm Funkel stellt Rückkehr zu Fortuna Düsseldorf in Aussicht – wenn die Klub-Führung geht

Patrick Owomoyela, Benjamin Lauth, David Odonkor und Manuel Friedrich spielten für die deutsche Nationalmannschaft. Wir zeigen, was sie heute machen. Klickt euch durch! ©

50 ehemalige deutsche Nationalspieler und was aus ihnen wurde

Löw deutlich: Deshalb ist ein DFB-Comeback von Thomas Müller so unwahrscheinlich

Seither war Löw immer wieder auf ein mögliches Comeback von Müller und Hummels angesprochen worden, hatte die Möglichkeit einer Rückkehr des erfahrenen Duos aber stets heruntergespielt. "Ich weiß, dass ich mich als mögliche Option auf sie verlassen könnte, wenn wir kurz vor der EM Probleme bekämen", sagte er kürzlich der Bild am Sonntag : "Jetzt ist es aber zu früh, um Fragen zu beantworten, die sich noch nicht stellen."

Am Rande des Bayern-Spiels beantwortete Löw die Frage dann doch. So sei die "Wahrscheinlichkeit relativ gering", dass Müller mit zur EM fahren dürfe. "Wir haben junge Spieler, die man gewähren lassen muss. Man darf das Vertrauen auf die jungen Spieler nicht so einfach über den Haufen werfen", ergänzte Weltmeister-Trainer. Als Alternativen zu Müller zählte er dabei unter anderem Leroy Sané, Serge Gnabry, Julian Draxler und Timo Werner auf.