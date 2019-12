Joachim Löw lobt neuen Hertha-Spirit unter Jürgen Klinsmann: "Neue Energie, mehr Selbstbewusstsein"

Dank Klinsmann-Coup: Aufbruchstimmung in Berlin

Im Anschluss an die desaströse 0:4-Niederlage beim FC Augsburg am 12. Spieltag, die gleichbedeutend mit der vierten Bundesliga-Pleite in Folge war, hatte sich Hertha von Trainer Ante Covic getrennt. Bereits am darauf folgenden Wochenende stand Klinsmann bei der knappen 1:2-Heim-Niederlage gegen den BVB an der Seitenlinie. Es war die bisher einzige Partie, in der die "Alte Dame" mit "Klinsi" ohne Punkte blieb. Einem Unentschieden in Frankfurt (2:2) folgten zwei Siege gegen Freiburg (1:0) und Leverkusen (1:0).