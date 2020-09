Bundestrainer Joachim Löw verrät: Bernd Leno steht gegen die Schweiz im DFB-Tor

Bundestrainer Joachim Löw ist bekannt dafür, auf Pressekonferenzen vor Länderspielen einige Aufstellungs-Details zu verraten - vor dem Nations-League-Spiel gegen die Schweiz am Sonntag (20.45 Uhr/ZDF) hielt sich der Weltmeister-Trainer von 2014 aber größtenteils bedeckt. Nur ein Spieler ist laut Löw bereits vor dem Abschlusstraining in Basel am Samstagabend für das Duell gegen die Eidgenossen gesetzt: Arsenal-Torwart Bernd Leno wird Frankfurt-Keeper Kevin Trapp im Tor der DFB-Elf ersetzen. Nach dem Verzicht auf Triple-Sieger und Kapitän Manuel Neuer vom FC Bayern München sowie dem Ausfall von Marc-André ter Stegen (FC Barcelona/Knieverletzung) steht mit dem erstmalig nominierten Oliver Baumann von der TSG 1899 Hoffenheim noch ein weiterer Torhüter im Aufgebot.